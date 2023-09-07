В Казани в Саду рыбака заработал новый фонтан

Реконструкцию фонтана начали в мае 2023 года. Фото: скриншот

В казанском Саду рыбака заработал новый фонтан, установленный этим летом. Ранее на месте этого объекта находилась 90-летняя чаша со скульптурой рыбака.

Реконструкцию фонтана начали в мае 2023 года. Новую чашу изготовили идентично прошлой конструкции 1936-го года, добавив при производстве современные прочные и негорючие материалы.

В начале августа в саду установили чашу и колонны под статую, а к концу августа - появилась сама скульптура. Видео того, как работает фонтан вечером, опубликовала пресс-служба администрации Кировского и Московского районов Казани.

Напомним, в Казани сезон фонтанов продлится до конца октября.

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