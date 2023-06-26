В казанском парке «Сад рыбака» установят новый фонтан

Первый фонтан был установлен в 1936 году

Подсветкой с девятью индивидуальными водными контурами оснастят новый фонтан в казанском парке «Сад рыбака». Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

Чиновник напомнил, что центральная площадь с фонтаном является ключевым элементом парка. Конструкция была установлена в 1936 году. В последние несколько лет чаша использовалась в качестве вазона для цветов. Во время проведенного обследования было обнаружено ее аварийное состояние, она была не способна выдержать нагрузку в виде скульптуры на пьедестале. Объект демонтировали.

«На его месте будет воссоздан исторический облик фонтана со скульптурой, дополнительно будет реализован светодинамический сценарий водной картины фонтана, будет девять индивидуальных водных контуров и несколько режимов работы с подсветкой в вечернее время», — сообщил Куляжев.

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