В столице Татарстана в этом сезоне запустили фонтаны в саду имени Кирова, парке «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани сезон фонтанов продлится до конца октября. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

В столице Татарстана в этом сезоне запустили фонтаны в саду имени Кирова, парке «Крылья Советов», Горкинско-Ометьевском лесу, на бульваре «Белые цветы», в сквере «Стамбул», на площади перед театром имени Камала и в ЦПКиО имени Горького.

Кроме того, насладиться видами подобного сооружения можно было в парке имени Петрова и сквере на улице Рихарде Зорге. Как объяснили в пресс-службе мэрии Казани, их консервация будет зависеть от погодных условий

Самый первый фонтан в городе заработал 28 апреля в сквере «Стамбул». Всего в этом сезоне на территории Казани работали порядка 30 фонтанов. На их содержание власти города направили 25 миллионов рублей.

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