В Казани 8 и 9 сентября пройдет международный фестиваль «СоТворение»

Фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 8 и 9 сентября состоится международный фестиваль музыки «СоТворение». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, площадками мероприятия станут площадь Тысячелетия, парк «Черное Озеро» и улица Профсоюзная. Гостей и жителей города ждет живая музыка.

Кроме того, оргкомитет возглавит руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. А сам фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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