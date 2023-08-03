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НовостиОбщество3 августа 2023 8:14

В Казани 8 и 9 сентября пройдет международный фестиваль «СоТворение»

На нем гостей и жителей города ждет живая музыка
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 8 и 9 сентября состоится международный фестиваль музыки «СоТворение». Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов и правовых актов исполкома города.

Согласно постановлению, площадками мероприятия станут площадь Тысячелетия, парк «Черное Озеро» и улица Профсоюзная. Гостей и жителей города ждет живая музыка.

Кроме того, оргкомитет возглавит руководитель исполкома столицы Татарстана Рустем Гафаров. А сам фестиваль проведут по федеральному проекту «Повышение доступности туристических продуктов».

Напомним, в Казани пройдет фестиваль документального кино «RT.Док: Время героев».

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