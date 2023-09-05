У Центра семьи «Казан» для фестиваля «СоТворение» строят сцену весом 90,5 тонны

Вход на фестиваль для всех будет бесплатным. Фото: kzn.ru

Совсем скоро – 8 и 9 сентября, в столице Татарстана около Центра семьи «Казан» пройдет музыкальный фестиваль «СоТворение». Для него сейчас там собирают двойную сцену весом 90,5 тонны, которая состоит из восьми тысяч деталей. Во время фестиваля на этой сцене беспрерывно будут выступать 150 артистов, которые приедут из восьми стран. Речь идет о самых разных музыкальных жанрах – от индийского фольклора и китайского регги до русского рока.

В частности, на фестиваль «СоТворение» в Казани приедут рок-группа «Кино», Петр Налич, The Hatters и Найк Борзов.

Выступления начнутся 8 сентября в 14.00, вход бесплатный.

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