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НовостиОбщество4 сентября 2023 12:58

Летом казанским метро воспользовались более девяти миллионов пассажиров

В прошлом году этот показатель составил 8,2 миллиона человек
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
В 2021 году надземным видом транспорта воспользовались 7,3 миллиона раз.

В 2021 году надземным видом транспорта воспользовались 7,3 миллиона раз.

Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Летом 2023 года казанским метро воспользовались 9,4 миллиона пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 8,2 миллиона человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В 2021 году надземным видом транспорта воспользовались 7,3 миллиона раз, а в 2020 году - 5,1 миллиона раз.

Отметим, в Казани у шести станций метро будут прививать против гриппа. Мобильные пункты заработают с 4 сентября.

Напомним, в Казани в День республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров.

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