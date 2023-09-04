Летом казанским метро воспользовались более девяти миллионов пассажиров

В 2021 году надземным видом транспорта воспользовались 7,3 миллиона раз. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

Летом 2023 года казанским метро воспользовались 9,4 миллиона пассажиров. В прошлом году этот показатель составил 8,2 миллиона человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В 2021 году надземным видом транспорта воспользовались 7,3 миллиона раз, а в 2020 году - 5,1 миллиона раз.

Отметим, в Казани у шести станций метро будут прививать против гриппа. Мобильные пункты заработают с 4 сентября.

Напомним, в Казани в День республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram