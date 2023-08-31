В Казани в День республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров

В 2022 году в День города и республики было перевезено 155,7 тысячи пассажиров. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани в День города и республики метрополитен перевез рекордное количество пассажиров. 30 августа подземным видом транспорта воспользовались 181,1 тысячи человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

В этот день полицейские временно закрывали двери метро. Это решение было принято в целях безопасности, во избежание давки в кассовых залах и несчастных случаев на платформе.

Отметим, в 2022 году в День города и республики было перевезено 155,7 тысячи пассажиров, в 2021 году - 130,8 тысячи человек, в 2020 году - 101,5 тысячи жителей и гостей города.

Напомним, в День города в Казани открыли движение по мосту «Миллениум».

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