Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 11:12

Уберут мост через Казанку и проведут метро до Куюков: как изменится Казань к 2040 году

В генплан Казани до 2040 года внесут более 100 правок
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Правки внесут из-за строительства ранее незапланированных объектов,

Правки внесут из-за строительства ранее незапланированных объектов,

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В генеральный план Казани впервые за три года внесут более 100 правок. Причинами этому послужили строительство ранее незапланированных объектов, обновление местных градостроительных нормативов и переизбыток нового жилья.

Так, в обновленном генплане казанский метрополитен протянется до деревни Куюки. Первую ветку метро от станции «Дубравная» намерены увеличить на четыре станции в поселках Плодопитомник и Салмачи. Вторую ветку хотят продлить в сторону РКБ с двумя станциями возле деревни универсиады и ЖК «Солнечный город».

Вместе с тем из прибрежной зоны Казанки предлагают убрать мост через реку с дорогой из Дербышек на улице Гаврилова. Из запланированных объектов также убрали дорогу от улицы Кремлевской до Кировской дамбы по берегу Казанки и дорогу от дворца единоборств «Ак Барс» до Дворца водных видов спорта с развязкой на пересечении с «Миллениумом». Связаны изменения со строительством парков, сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, в каких домах Казани на сутки отключат воду.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram