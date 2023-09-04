Уберут мост через Казанку и проведут метро до Куюков: как изменится Казань к 2040 году

Правки внесут из-за строительства ранее незапланированных объектов, Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В генеральный план Казани впервые за три года внесут более 100 правок. Причинами этому послужили строительство ранее незапланированных объектов, обновление местных градостроительных нормативов и переизбыток нового жилья.

Так, в обновленном генплане казанский метрополитен протянется до деревни Куюки. Первую ветку метро от станции «Дубравная» намерены увеличить на четыре станции в поселках Плодопитомник и Салмачи. Вторую ветку хотят продлить в сторону РКБ с двумя станциями возле деревни универсиады и ЖК «Солнечный город».

Вместе с тем из прибрежной зоны Казанки предлагают убрать мост через реку с дорогой из Дербышек на улице Гаврилова. Из запланированных объектов также убрали дорогу от улицы Кремлевской до Кировской дамбы по берегу Казанки и дорогу от дворца единоборств «Ак Барс» до Дворца водных видов спорта с развязкой на пересечении с «Миллениумом». Связаны изменения со строительством парков, сообщает «Бизнес Online».

Ранее стало известно, в каких домах Казани на сутки отключат воду.

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