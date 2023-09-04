В некоторых домах Казани на сутки отключат воду

Вода будет отключена в 9 часов утра 7 сентября Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ряде домов Кировского района Казани будет на сутки отключена вода. Произойдет это из-за переврезки участка водопровода в зоне, где проводится реконструкции Горьковского шоссе.

Вода будет отключена в 9 часов утра 7 сентября, возобновят ее подачу ровно через сутки. Потерпеть неудобства придется жителям домов на Горьковском шоссе, Поселка Залесный, Озера Глубокое и Лебяжье.

Заказать подвоз воды можно по телефону +7(843)231-62-60.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах с 5 по 15 сентября отключат горячую воду.

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