В Набережных Челнах с 5 по 15 сентября отключат горячую воду

При отсутствии замечаний дома подключат к горячему водоснабжению раньше срока. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Набережных Челнах идут подготовительные работы к отопительному сезону. С 5 по 15 сентября пройдет итоговая опрессовка, в связи с чем в этот период отключат горячую воду.

В городе провели уже шесть этапов опрессовки тепловых сетей. Было выявлено 105 повреждений - это на 25% меньше, чем в прошлом году. Привел статистику первый замруководителя исполкома Илья Зуев на аппаратном совещании.

Отметим, что опрессовка - это традиционное испытание сетей, которое проводится перед стартом нового отопительного периода после завершения всех ремонтных работ. При отсутствии замечаний дома подключат к горячему водоснабжению раньше срока.

Ранее стало известно, сколько в среднем платят жители Татарстана за ЖКУ.

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