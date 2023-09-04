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НовостиНедвижимость4 сентября 2023 6:53

Жители Татарстана за ЖКУ в среднем платят 4,2 тысячи рублей

По этому показателю республика занимает 21-е место
Адам САГАЛ
Жители Москвы тратят больше других на квартплату в денежном выражении - 9925 рублей в месяц.

Жители Москвы тратят больше других на квартплату в денежном выражении - 9925 рублей в месяц.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По доле затрат на жилищно-коммунальные хозяйства в потребительских расходах Татарстан по итогам минувшего года занял 21-е место среди регионов страны. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

Жители республики тратят на ЖКУ в среднем 9,1% или 4214 рублей. Наименьшая доля затрат на квартплату зафиксирована в Дагестане (6,2%), Курской области (6,6%). Больше всего на услуги ЖКХ тратят жители Магаданской области (13,7%) и Камчатского края (13,5%).

Жители Москвы тратят больше других на квартплату в денежном выражении - 9925 рублей в месяц.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на проекты по модернизации систем ЖКХ выделят 150 миллионов рублей.

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