Жители Татарстана за ЖКУ в среднем платят 4,2 тысячи рублей

Жители Москвы тратят больше других на квартплату в денежном выражении - 9925 рублей в месяц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По доле затрат на жилищно-коммунальные хозяйства в потребительских расходах Татарстан по итогам минувшего года занял 21-е место среди регионов страны. Об этом сообщает РИА Рейтинг.

Жители республики тратят на ЖКУ в среднем 9,1% или 4214 рублей. Наименьшая доля затрат на квартплату зафиксирована в Дагестане (6,2%), Курской области (6,6%). Больше всего на услуги ЖКХ тратят жители Магаданской области (13,7%) и Камчатского края (13,5%).

Жители Москвы тратят больше других на квартплату в денежном выражении - 9925 рублей в месяц.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на проекты по модернизации систем ЖКХ выделят 150 миллионов рублей.

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