Поверять счетчики воды раньше срока законодательством не запрещено, но и необходимости в этом абсолютно никакой нет. Фото: Тимур ХАНОВ.

По возвращению с работы домой жители Казани по привычке проверяют свой почтовый ящик. И вот на днях среди квитанций за квартплату, всяких рекламных брошюр и писем они стали находить странное извещение. Оно гласит: «Вы должны пройти обязательную метрологическую поверку [счетчиков воды]. В случае невыполнения произойдет увеличение оплаты за коммунальные услуги на 50%».

«КП-Казань» подробно изучила эти извещения и выяснила, действительно ли получателям таких «писем счастья» необходимо срочно сделать поверку счетчиков. Разобраться в ситуации помог руководитель Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Татарстане Олег Ибрагимов.

Действительно ли нужно делать срочную поверку счетчиков?

Мы установили, что такого рода листовки пришли жильцам многоквартирных домов Приволжского района Казани. В извещении написано, что гражданам необходимо позвонить по указанному телефону и согласовать время поверки приборов учета воды со специалистами некой фирмы. Примечательно то, что в извещении не указаны ни адрес, ни ФИО жильца, что уже вызывает подозрения.

- Надо понимать, что у подобных организаций отсутствует информация о том, в какой квартире и когда истекает срок поверки счетчика воды. Листовки просто раскидываются по почтовым ящикам в надежде на то, что хоть кто-то отреагирует и позвонит в компанию, заплатит за их услуги по поверке, - рассказал «КП-Казань» Олег Ибрагимов.

По его словам, в большинстве технических паспортов периодичность поверки для счетчиков горячей воды составляет 4 года, а холодной - 6 лет. Поверять счетчик раньше срока законодательством не запрещено, но и необходимости в этом абсолютно никакой нет. Возможно, срок поверки даже не истек, но такие компании, пользуясь неосведомленностью населения, просто хотят заработать на этом деньги.

Позвонив в компанию, которая прислала подозрительные извещения, «КП-Казань» выяснила, что у них поверка одного счетчика стоит 1,3 тысячи рублей, двух - 2,5 тысячи рублей. Одно дело, когда вы тратите эту сумму, например, раз в 6 лет как и положено, а другое - когда делаете это без надобности.

Такого рода извещения пришли жителям Приволжского района Казани. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Как узнать нужно ли вам пройти поверку счетчиков

Важно понимать, что счетчики воды являются собственностью жильцов, а информацией о сроке их поверки не владеет никто, кроме них самих и ресурсоснабжающей организации.

- Зачастую управляющие компании и ТСЖ указывают дату следующей поверки в счет-фактурах. Кроме того, в паспорте счетчика имеется информация о дате поверки и межповерочном интервале. Если информацию найти не получается, то можно позвонить в свою управляющую компанию и уточнить, когда истекает срок его поверки, - объясняет Олег Ибрагимов.

Прислушавшись к совету эксперта, корреспондент «КП-Казань», которая тоже получила подозрительное извещение, позвонила в управляющую компанию. Там подтвердили, что пока никаких поверок счетчикам не требуется, а когда подойдет срок, то в счет-фактурах появится соответствующая информация. Вот тогда и можно начать самостоятельно выбирать организацию для поверки.

В счет-фактурах указана дата поверки счетчиков. Фото: Лилиана ГАРИФУЛЛИНА

Как не нарваться на мошенников при поверке счетчиков

- Здесь больше идет психологическое давление: люди и так переживают за рост тарифов ЖКХ, а если вдруг еще по нормативу посчитают, то, не дай бог, возрастут платежи. Поэтому жильцы могут пойти на поводу у авторов таких извещений и без необходимости согласиться на их платные услуги. Часто на такие извещения очень остро реагируют пенсионеры, - рассказал Олег Ибрагимов.

Эксперт также отметил, если все-таки возникла необходимость в поверке счетчика, то нужно убедиться в том, что выбранная вами организация действительно аккредитована на выполнение данного вида работ. Сделать это можно с помощью специального сервиса на сайте Федеральной службы по аккредитации.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram