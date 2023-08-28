Экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина не выпустили под домашний арест

Срок содержания в СИЗО Роберта Мусина продлили еще на 3 месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Верховный суд Татарстана отказался смягчать меру пресечения экс-главе Татфондбанка Роберту Мусина. На заседании 28 августа адвокат Алексей Клюкин ходатайствовал о переводе подсудимого под домашний арест.

Мусину летом 2023 года провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. После реабилитации он вернулся обратно из больницы в СИЗО. Клюкин отметил, что заболевание, которое выявлено у Мусина, входит в список болезней, с которыми находиться в следственном изоляторе нельзя.

После совещания тройка судей постановила оставить меру пресечения без изменения. Срок содержания Роберта Мусина продлили еще на 3 месяца, до 14 декабря. Заседание по рассмотрению жалобы, вернувшейся из кассации, отложили на 10 октября, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, что сейчас в суде рассматривается второе уголовное дело Роберта Мусина о присвоении или растрате на миллиарды рублей.

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