Экс-глава рухнувшего Татфондбанка вернулся из больницы в СИЗО

Мусин длительное время отсутствовал на судебных процессах. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В понедельник, 28 августа, в Верховном суде Татарстана начали пересмотр апелляционных жалоб на приговор экс-главе Татфондбанка Роберта Мусина.

Мусин длительное время отсутствовал на судебных процессах, заседания постоянно переносили. Еще в середине июля 2023 года подсудимого перевезли из СИЗО в горбольницу №16. У него выявили серьезные проблемы со здоровьем, в связи с чем мужчине потребовалась пересадка тазобедренного сустава, сообщает «БИЗНЕС Online».

После операции Мусин вновь вернулся в СИЗО. Адвокат банкира Алексей Клюкин требует изменить меру пресечения на менее тяжкую в связи с заболеванием.

Напомним, в сентябре 2021 года Роберта Мусина признали виновным в злоупотреблении полномочий с ущербом в почти 30 миллиардов рублей и приговорили к 12 годам колонии общего режима. В 2022 году суд постановил арестовать экс-главу рухнувшего Татфондбанка уже по другому уголовному делу. Речь шла об обвинениях в присвоении или растрате на миллиарды рублей.

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