Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
-8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия10 февраля 2022 15:45

Уже осужденного экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина отправили под арест по новому уголовному делу

Бывший банкир, который должен был отправиться в колонию на 12 лет, задержится в камере СИЗО еще на некоторое время
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Суд арестовал Мусина до 10 апреля.

Суд арестовал Мусина до 10 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роберт Мусин еще не успел начать отбывать положенный ему 12-летний срок в колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу, а далее к краху Татфондбанка. 16 февраля Верховный суд Татарстана должен еще рассмотреть его апелляцию на этот приговор. Но независимо от принятого решения высшей инстанцией экс-банкиру придется задержаться в камере СИЗО.

Суд постановил арестовать его по другому уголовному делу – пока до 10 апреля. Как стало известно, речь, в том числе, идет и об обвинениях в присвоении или растрате на миллиарды рублей.