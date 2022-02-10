Уже осужденного экс-главу Татфондбанка Роберта Мусина отправили под арест по новому уголовному делу

Суд арестовал Мусина до 10 апреля. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Роберт Мусин еще не успел начать отбывать положенный ему 12-летний срок в колонии общего режима за злоупотребление должностными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу, а далее к краху Татфондбанка. 16 февраля Верховный суд Татарстана должен еще рассмотреть его апелляцию на этот приговор. Но независимо от принятого решения высшей инстанцией экс-банкиру придется задержаться в камере СИЗО.

Суд постановил арестовать его по другому уголовному делу – пока до 10 апреля. Как стало известно, речь, в том числе, идет и об обвинениях в присвоении или растрате на миллиарды рублей.