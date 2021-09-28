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Происшествия28 сентября 2021 14:21

В Казани экс-главу рухнувшего Татфондбанка Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии

Его признали виновным в злоупотреблении служебными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Будет ли он сам, или наоборот прокуратура, обжаловать такое решение суда, пока неизвестно.

Будет ли он сам, или наоборот прокуратура, обжаловать такое решение суда, пока неизвестно.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Казалось, что в Вахитовском районном суде приговор бывшему банкиру Роберту Мусину будут оглашать еще некоторое время. Но до его результативной части в итоге дошли всего за пару дней. Так, экс-главу рухнувшего Татфондбанка признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу, - всего шесть эпизодов.

В итоге Мусина приговорили к 12 годам колонии общего режима с учетом того, что он находился под домашним арестом с 2017 года. Хотя прокуратура просила для бывшего банкира 14 лет и 9 месяцев колонии.

Не все сложилось и с удовлетворением гражданского иска конкурсного управляющего, который занимается сейчас делами обанкротившегося Татфондбанка. Вместо запрашиваемых 47,4 миллиарда рублей суд вменил Мусину выплатить 23 миллиарда. Кроме того, по приговору, экс-банкира лишили всех прежних госнаград и запретили занимать руководящие должности в течение трех лет. Будет ли он сам, или наоборот прокуратура, обжаловать такое решение суда, пока неизвестно.

Напомним, перед крахом Татфондбанка Мусин вводил в заблуждение Центробанк ради получения кредита на несколько миллиардов рублей, выдавал, в том числе и подконтрольным ему организациям, ссуды, которые потом не были возвращены. В итоге банк был признан банкротом в 2017 году, в связи с чем множество татарстанцев лишились своих сбережений.