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НовостиЗдоровье22 августа 2023 8:11

В селах Татарстана вместо недостающих фельдшеров будут работать медсестры

Для этого планируется обучить 1,6 тысячи человек
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Медсестры будут проходить обучение в течение полугода.

Медсестры будут проходить обучение в течение полугода.

Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Татарстане из-за нехватки фельдшеров в сельских ФАПах их могут полностью заменить медсестры. Для этого дополнительное обучение пройдет 1,6 тысячи человек, оно будет длиться полгода, сообщил на брифинге глава Минздрава республики Марсель Миннуллин. По его словам, эти медсестры будут работать вместо фельдшеров, либо станут их помощниками. В основном, они будут заниматься пересылкой по интернету показаний пациентов в районные больницы.

Напомним, ранее Миннуллин сообщил, что строительство нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах начнется в 2024 году, а также то, что Татарстан среди регионов Приволжского федерального округа находится на первом месте по продолжительности жизни населения.

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