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НовостиОбщество22 августа 2023 7:20

В ПФО Татарстан занял первое место по продолжительности жизни населения

Также в республике отмечается и самая низкая смертность в Приволжье
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В регионе ожидаемая продолжительность жизни равна 75,25 года.

В регионе ожидаемая продолжительность жизни равна 75,25 года.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждого из регионов есть своя планка по продолжительности жизни местного населения, которую они стремятся взять. Так, в Татарстане это 75,25 года. При этом, по факту этот показатель равен 75,32 года, сообщил на брифинге глава Минздрава республики Марсель Миннулин. По его словам, регион находится на 11-м месте по стране и на первом в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Министр также отметил, что среди регионов ПФО в Татарстане в 2023 году отмечается еще и самый низкий уровень смертности населения – 10,8 случаев на 100 тысяч человек. По этому показателю республика занимает по России 19-е место.

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