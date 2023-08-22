В ПФО Татарстан занял первое место по продолжительности жизни населения

В регионе ожидаемая продолжительность жизни равна 75,25 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

У каждого из регионов есть своя планка по продолжительности жизни местного населения, которую они стремятся взять. Так, в Татарстане это 75,25 года. При этом, по факту этот показатель равен 75,32 года, сообщил на брифинге глава Минздрава республики Марсель Миннулин. По его словам, регион находится на 11-м месте по стране и на первом в Приволжском федеральном округе (ПФО).

Министр также отметил, что среди регионов ПФО в Татарстане в 2023 году отмечается еще и самый низкий уровень смертности населения – 10,8 случаев на 100 тысяч человек. По этому показателю республика занимает по России 19-е место.

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