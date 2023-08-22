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НовостиЗдоровье22 августа 2023 7:25

В Набережных Челнах новое здание горбольницы №5 начнут строить в 2024 году

Проект уже утвержден, так что к работам могут приступить и раньше
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Ожидается, что в итоге это будет многопрофильная больница с элементами высокотехнологичной медицинской помощи.

Ожидается, что в итоге это будет многопрофильная больница с элементами высокотехнологичной медицинской помощи.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проект нового здания горбольницы №5 в Небрежных Челнах утвержден и все практически готово к строительству. В этот вторник, 22 августа, на брифинге глава Минздрава Татарстана Марсель Миннуллин отметил, что проект очень хороший и сделан с учетом всех последних требований, в том числе и по удобствам для врачей и пациентов.

Ожидается, что в итоге это будет многопрофильная больница с элементами высокотехнологичной медицинской помощи. Что же касается начала ее строительства, то, по словам министра, к работам могут приступить и в конце этого года, если этого не произойдет, то есть стопроцентная уверенность в том, что процесс будет запущен в 2024-м.

Ранее Ксения Собчак заявляла об изношенном состоянии горбольницы №5. В Минздраве назвали ее слова фейком.

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