ДУМ Татарстана осудило танец девушки-блогера в казанской мечети «Кул Шариф»

Девушка плясала внутри главной казанской мечети. Фото: Анастасия ШАГАБУТДИНОВА

На днях в соцсети было выложено видео, которое девушка-блогер записала во время посещения в Казани мечети «Кул Шариф». Все бы ничего, но она танцевала. Ролик быстро разошелся по Сети, чему девушка была очень рада. Вот только эта выходка возмутила многих, в том числе и не верующих. Духовное управление мусульман (ДУМ) Татарстана также не осталось в стороне и дало свою оценку произошедшему.

«Татарский народ и город Казань славятся своими гостеприимством и толерантностью, а также свято чтят свои родные традиции и религию. Мечеть «Кул Шариф» является олицетворением татарской истории и культуры, сердцем и душой для татар, данью уважения нашим предкам. Поэтому необдуманное и провокационное поведение этой девушки в ее стенах оскорбляют память и чувства верующих – татар. ДУМ Татарстана решительно осуждает подобные поступок блогерши и призывает к разуму и совести всех, кто рукоплещет ее выходке, потому что свобода слова и убеждений не безгранична, она не может включать в себя оскорбление святынь», - прокомментировал первый заместитель муфтия Татарстана, имам-хатыйб мечети «Кул Шариф» Ильфар хазрат Хасанов.

Напомним, что казанская мечеть «Кул Шариф» уже не раз подвергалась подобному. Например, в 2020 году на ее фоне танцевали и снимали это на видео две девушки, этот поступок резко осудили казанцы, а год спустя танцы там снова повторились – на видео изгалялась девушка в слишком обтягивающих лосинах.

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