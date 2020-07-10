“Ведут себя как животные они, а стыдно мне”: жители Казани осудили девушек, которые танцевали на фоне мечети

В социальных сетях появилось видео танца двух девушек. Оно было снято на парковке Центрального стадиона в центре Казани. Вот только на заднем плане - через дорогу, можно разглядеть очертания мечети Кул Шариф. Несмотря на то, что религиозное сооружение почти не вошло в кадр и уж точно не было центральной частью экспозиции, горожане осудили девушек за “непристойные танцы на фоне мечети”:

“Уберите это, пожалуйста. Мне стыдно”,

“Ведут себя как животные они, а стыдно мне”,

“Аллах жёстко покарает. Ведь нарушено одна из заповедей. Это произойдёт через время не долгое”,

“Я далеко не верующий, но с нравственной стороны - это отвратительно”

Однако не все интернет-пользователи посчитали видео аморальным. Некоторые из них даже заступились за девушек:

“Они могли это делать где угодно. Например Чаша (Центр семьи “Казан” - Ред.) там тоже видна. Вы сами акцент ставите на мечети”,

"Где около мечети то?! Около цирка, около стадиона",

"Там до Кул Шарифа, как до Пекина гуськом",

“Напротив? Так-то очень далеко от Кул Шарифа. Так-то там и Церковь там и сам Кремль, если на то пошло”,

“Я просто не раздуваю из обычного танца милых девочек что-то невообразимое и пошлое. Я вообще, как правило, прохожу мимо того, что мне не нравится”,

“Девочки красиво отдыхают. Какие вы все закомплексованные”.

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