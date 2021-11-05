Казанцев возмутило видео с девушкой в лосинах у мечети Кул-Шариф

Это уже не первый ролик девушки на фоне казанской мечети.
Фото: принтскрин видео.
В социальной сети TikTok появилось очередное видео, где девушка танцует на фоне мечети Кул-Шариф в обтягивающих лосинах. В комментариях некоторые люди поддерживают девушку, некоторые - возмущаются подобным поведением.
Правда, отрицательных комментариев собралось намного больше.
- Пинка под зад ей. Моей дочери 27 лет, она никогда себе такое не позволяет
- Теперь местные верующие татары на тебя обидятся.
- Что за культ? Похвастаться что ли больше нечем?