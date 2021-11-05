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Общество5 ноября 2021 13:26

Казанцев возмутило видео с девушкой в лосинах у мечети Кул-Шариф

Ролик быстро распространился в социальных сетях и собрал множество отрицательных комментариев
Инзиля ШАКИРОВА
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Это уже не первый ролик девушки на фоне казанской мечети.

Это уже не первый ролик девушки на фоне казанской мечети.

Фото: принтскрин видео.

В социальной сети TikTok появилось очередное видео, где девушка танцует на фоне мечети Кул-Шариф в обтягивающих лосинах. В комментариях некоторые люди поддерживают девушку, некоторые - возмущаются подобным поведением.

Правда, отрицательных комментариев собралось намного больше.

- Пинка под зад ей. Моей дочери 27 лет, она никогда себе такое не позволяет

- Теперь местные верующие татары на тебя обидятся.

- Что за культ? Похвастаться что ли больше нечем?