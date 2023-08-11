В Татарстане аномальная жара продержится еще десять дней

Температуры будут выше +30 градусов.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В ближайшие десять дней в Татарстане будет держаться жаркая погода без осадков. Связано это с обширным антициклоном на территории республики, рассказал доцент Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
«Можно сказать, сейчас мы дошли до макушки лета. По республике установились очень высокие температуры, воздух в дневное время прогревается выше +30 градусов, ночью температуры — не ниже +16–18 градусов», — передает слова эксперта пресс-служба вуза.
Доцент также отметил, что высокие температуры и отсутствие осадков привели к высокой пожароопасности лесов. В связи с этим в Татарстане в очередной раз продлили штормовое предупреждение.
Напомним, ранее Тимур Аухадеев в разговоре с «КП-Казань» рассказал, каким будет август в Татарстане.
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