В Татарстане продлили штормовое предупреждение из-за пожароопасности лесов

Первое штормовое предупреждение было объявлено еще 13 апреля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Гидрометцентр Татарстана в очередной раз объявил штормовое предупреждение из-за высокого риска пожаров в лесах.

Оно будет действовать в период с 11 по 16 августа, так как в некоторых районах Татарстана продолжает сохраняться четвертый класс пожароопасности лесов.

Напомним, первое штормовое предупреждение было объявлено еще 13 апреля. С этого момента ограничения продлевали 12 раз.

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