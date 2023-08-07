Соборную мечеть Казани окончательно решено построить в Адмиралтейской слободе

Предполагаемый эскиз проекта будущей мечети. Фото: скриншот

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что окончательным местом для строительства соборной мечети в Казани стала территория Адмиралтейской слободы. По его словам, под объект там уже есть 16 гектаров, но эта площадь может быть и увеличена.

Адмиралтейская слобода является удачным местом для строительства Соборной мечети, потому как эту территорию в будущем будут активно развивать, сказал в интервью Татар-информ Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, ранее объект планировали возвести на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай». Но от этой идеи пришлось отказаться по ряду объективных причин. Поэтому и поступило предложение о строительстве Соборной мечети на месте слияния Волги и Казанки – в Адмиралтейской слободе.

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