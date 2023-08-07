Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 августа 2023 16:29

Соборную мечеть Казани окончательно решено построить в Адмиралтейской слободе

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин назвал это подходящим местом
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Предполагаемый эскиз проекта будущей мечети.

Предполагаемый эскиз проекта будущей мечети.

Фото: скриншот

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин сообщил, что окончательным местом для строительства соборной мечети в Казани стала территория Адмиралтейской слободы. По его словам, под объект там уже есть 16 гектаров, но эта площадь может быть и увеличена.

Адмиралтейская слобода является удачным местом для строительства Соборной мечети, потому как эту территорию в будущем будут активно развивать, сказал в интервью Татар-информ Камиль хазрат Самигуллин.

Напомним, ранее объект планировали возвести на месте бывшего парка аттракционов «Кырлай». Но от этой идеи пришлось отказаться по ряду объективных причин. Поэтому и поступило предложение о строительстве Соборной мечети на месте слияния Волги и Казанки – в Адмиралтейской слободе.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram