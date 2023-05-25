Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество25 мая 2023 4:54

В Казани Соборную мечеть могут построить на воде

Специалисты презентовали эскизы
Адам САГАЛ
Авторы идеи предлагают разместить мечеть на воде, соединив ее с берегом общественной площадью

Авторы идеи предлагают разместить мечеть на воде, соединив ее с берегом общественной площадью

Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» представило новую концепцию Соборной мечети в Казани. Ее могут построить на воде. Специалисты презентовали эскизы культового объекта.

Авторы идеи предлагают разместить мечеть на воде, соединив ее с берегом общественной площадью. Само здание выполнено в виде черного куба, в центре которого – молельный зал. По периметру расположен музей истории ислама. У мечети будет один минарет со смотровой площадкой.

Ранее в ДУМ РТ рассказывали, стройка Соборной мечети в Казани должна стартовать ближайшим летом. Сообщалось, что эскизный проект здания уже готов.

Здание выполнено в виде черного куба

Здание выполнено в виде черного куба

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram