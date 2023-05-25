В Казани Соборную мечеть могут построить на воде

Авторы идеи предлагают разместить мечеть на воде, соединив ее с берегом общественной площадью

Архитектурное бюро «Цимайло, Ляшенко и партнеры» представило новую концепцию Соборной мечети в Казани. Ее могут построить на воде. Специалисты презентовали эскизы культового объекта.

Авторы идеи предлагают разместить мечеть на воде, соединив ее с берегом общественной площадью. Само здание выполнено в виде черного куба, в центре которого – молельный зал. По периметру расположен музей истории ислама. У мечети будет один минарет со смотровой площадкой.

Ранее в ДУМ РТ рассказывали, стройка Соборной мечети в Казани должна стартовать ближайшим летом. Сообщалось, что эскизный проект здания уже готов.

Здание выполнено в виде черного куба

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