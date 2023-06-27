Метшин назвал причины отказа от стройки мечети на месте парка «Кырлай»

Теперь Соборную мечеть намерены построить на территории Адмиралтейской слободы.
Фото: Мэрия Казани
Мэр Казани Ильсур Метшин назвал причины, из-за которых Соборную мечеть на месте парка «Кырлай» отказались строить. Основные из них: высокие грунтовые воды, недовольство населения, профессионального сообщества.
Во-первых, во время старта работ в парке были выявлены активные грунтовые воды, которые сродни полноценной подземной реке. Вместе с тем против стройки стали выступать жители близлежащих домов. Архитекторы также просили пересмотреть размещение мечети.
Теперь Соборную мечеть намерены построить на территории Адмиралтейской слободы, возле слияния Волги и Казанки. Ранее рассматривался и вариант того, что объект могут возвести на воде.
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