Метшин назвал причины отказа от стройки мечети на месте парка «Кырлай»

Теперь Соборную мечеть намерены построить на территории Адмиралтейской слободы. Фото: Мэрия Казани

Мэр Казани Ильсур Метшин назвал причины, из-за которых Соборную мечеть на месте парка «Кырлай» отказались строить. Основные из них: высокие грунтовые воды, недовольство населения, профессионального сообщества.

Во-первых, во время старта работ в парке были выявлены активные грунтовые воды, которые сродни полноценной подземной реке. Вместе с тем против стройки стали выступать жители близлежащих домов. Архитекторы также просили пересмотреть размещение мечети.

Теперь Соборную мечеть намерены построить на территории Адмиралтейской слободы, возле слияния Волги и Казанки. Ранее рассматривался и вариант того, что объект могут возвести на воде.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram