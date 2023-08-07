В Зеленодольске наградили Павла Матвеева, спасшего 11 человек во время урагана

Павел Матвеев получил грамоту от главы Зеленодольского района. Фото: пресс-служба Зеленодольского района

В понедельник, 7 августа, Павла Матвеева, спасшего 11 человек во время урагана, наградили грамотой главы Зеленодольского района, денежной премией в размере 50 тысяч рублей, а также новым водонепроницаемым смартфоном. Со спасателем-добровольцем лично встретился глава района Михаил Афанасьев.

Во время урагана 29 июля Павлу позвонил руководитель Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС Сергей Евсеев с просьбой помочь людям, находящимся в беде. Мужчина спас семью из 4-х человек и оказал помощь 7-м людям, у которых перевернулась лодка.

«Для меня это обыденность. Я знаю как правильно на воде себя вести, потому что проходил обучение», - скромно высказывается о своем поступке Павел.

В адрес руководства МЧС Татарстана направлено ходатайство о награждении Павла Матвеева медалью МЧС России «За спасение погибающих на водах», сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

Напомним, ранее Павел Матвеев в разговоре с «КП-Казань» рассказал подробности спасения людей.

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