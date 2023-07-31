«Благодарности мне не нужны»: Житель Татарстана во время урагана в одиночку спас 11 человек

У добровольца-спасателя есть хобби - устраивать свадебные кузнец-шоу для молодоженов. Фото: соцсети

Прошедшие выходные для 31-летнего жителя Свияжска Павла Матвеева выдались довольно напряженными. Во время сильного урагана, который обрушился на Поволжье, он спасал людей. Как оказалось, для него это призвание. Павел является добровольцем спасательного отряда ОСВОД Татарстана.

В минувшую субботу, когда стихия разгулялась ни на шутку, он спокойно сидел дома, пока не раздался тревожный звонок.

«Мне позвонил начальник Зеленодольского инспекторского отделения Центра ГИМС ГУ МЧС России по Татарстану Сергей Евсеев и рассказал, что люди на лодке попали в беду, нужна помощь. Я тут же прыгнул в машину и помчался на берег, где был пришвартован мой гидроцикл», - рассказывает Павел Матвеев.

Завел мотор и бросился в ураган на помощь людям. Он нашел лодку с четырьмя людьми, среди которых были женщины и дети. Судно прибило к мели и начало захлестывать волнами, терпящие бедствие вот-вот утонут. Не раздумывая Павел посадил к себе на гидрокцикл сначала детей и женщин. Отвез на берег в безопасность, и вернулся за мужчинами, те смогли продержаться и не утонуть. Но не успел Павел отправиться домой, как на телефон снова позвонили.

«Не успел я выдохнуть, как тут же звонит мой знакомый и говорит, что на реке пропали его друзья. Я поехал и увидел там перевернутую лодку, в воде находилось семь человек. Смотрю, женщина без жилета, ну я снял свой и отдал ей. Затем спрыгнул с гидроцикла в воду и полез спасать маленькую девочку. Вытащил и посадил ее поближе к рулю, чтобы во время движения она не выпала. После этого помог выбраться остальным членам семьи и отвез на остров», - вспоминает доброволец.

Кстати говоря, Павел уже не в первый раз спасает жизни. Так, два года назад он с другом вытащил 90-летнего мужчину из-подо льда, за что оба получили благодарственное письмо от МЧС. Но, как отмечает Матвеев, он помогает людям по велению души, а не за грамоты.

«Благодарности мне не нужны. Для меня помочь кому-то – это обыденность, за эти поступки я ничего не жду в ответ», - заверяет Павел.

Но несмотря на скромность и нежелание мужчины привлекать к себе внимание, в местном исполкоме ему все же решили выдать очередную письменную благодарность, даже соответствующие документы запросили у Павла.

«Я ВСЕГДА ХОТЕЛ РАБОТАТЬ В МЧС»

Как рассказал «КП-Казань» Павел Матвеев, в школе он больше любил договариваться, чем учиться. Учебные предметы казались ему скучными, от чего и страдала успеваемость. Учителя же постоянно жаловались и вызывали к в школу маму. Иногда ей даже приходилось сидеть вместе с сыном на уроках, чтобы он не бездельничал.

Зато, будущий спасатель отлично преуспел в спорте и занимался плаванием. Видимо, сама судьба его готовила к тому, что он должен в одиночку спасти 11 человек.

«После школы я поступил в техникум, но и оттуда меня чуть не отчислили за неуспеваемость. Дело в том, что я участвовал в КВН, и на учебу просто не хватало времени», – вспоминает Павел.

С горем пополам, отучившись на электрика, будущий спасатель устроился на судостроительный завод им. Горького, а потом переехал на остров Свияжск. Там он нашел для себя любимое хобби - устраивает свадебные кузнец-шоу для молодоженов. Одновременно с этим, по совету начальника ГИМС Сергея Евсеева, Матвеев прошел краткосрочные курсы спасателей.

«Я всегда хотел работать в МЧС, но меня не взяли из-за того, что не служил в армии и не имею профильного образования. Теперь же, я помогаю людям на добровольных началах и по велению сердца», - отметил доброволец.

В настоящее время Павел трудится оператором котельной на Усадском заводе, а в свободное от работы время занимается спасением людей.

Напоследок, доброволец поделился с «Комсомолкой» радостной новостью – он скоро станет отцом. Его любимая супруга находится в положении. В планах у них организовать на острове Свияжск семейный бизнес по размещению туристов.

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