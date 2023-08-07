В Казани впервые одновременно ремонтируются шесть мостов

Работы на «Миллениуме» разделены на два этапа. Фото: Мэрия Казани

В Казани в октябре будет запущено движение по мостам в поселках Киндери, Борисоглебское и Куземетьево. Ремонт также ведется на мостах «Миллениум» и по улице Назарбаева. Кроме того, мост планируют построить через Монастырскую протоку в Отарах.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что ремонт одновременно шести мостов в столице Татарстана ведется впервые. Работы на «Миллениуме» разделены на два этапа: в этом и следующем году. На мостах в Куземетьево, Борисоглебском и Киндерях расширят дорожное полотно. Исполком Казани принимает все меры по скорейшему завершению работ, сообщает пресс-служба мэрии.

Ранее мы рассказывали, как проехать по мосту «Миллениум» в Казани во время его ремонта.

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