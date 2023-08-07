В Казани движение по мосту на улице Назарбаева запустят в октябре 2023 года

Основные работы по реконструкции моста уже выполнены. Фото: мэрия Казани

Мост через озеро Нижний Кабан в Казани продолжают реконструировать. Горожане ждут его открытия с нетерпением. Тогда же не надо будет объезжать этот участок по пробкам. В этот понедельник, 7 августа, на еженедельном аппаратном совещании замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев сообщил, когда по мосту запустят движение машин и автобусов.

Рабочие опережают график почти на целый год, поэтому открытие запланировано на октябрь, заявил Куляжев.

Сейчас на мосту завершены основные работы. В том числе, обустроены две опоры смонтированы пролетные строения. Также в настоящее время там идут монолитные работы и устройство дорожной одежды на проезжей части.

Напомним, мост через озеро Нижний Кабан на улице Назарбаева посчитали опасным для дальнейшего использования, когда в прошлом году на его опорах обнаружили трещины. Было принято решение закрыть сооружение на ремонт.

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