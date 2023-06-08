Как проехать по мосту «Миллениум» в Казани во время его ремонта

Для движения транспорта оставят по две полосы в каждую сторону. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мост «Миллениум» в Казани закрывают на ремонт, произойдет это в ночь на 12 июня 2023 года. Важная транспортная артерия соединяет два берега реки в городе. На мосту и так частенько возникают пробки, что же будет теперь, когда его перекроют по направлению движения от проспекта Амирхана до улицы Вишневского?

На время ремонта было принято решение оставить открытой только половину «Миллеинума» - четыре полосы, по две в каждую сторону.

Напомним, что этот 1,5 километровый мост был построен в 2007 году. На его проезжей части делали только замену верхних слоев асфальта. Спустя время там необходимо восстановить и гидроизоляцию, полностью заменить дорожное покрытие, а также отремонтировать пролетные строения и опоры. Сроки окончания работ пока не определены.

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