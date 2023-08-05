В Татарстане участятся ураганы и смерчи из-за смены климата

К недавнему смертоносному урагану привела очень теплая и влажная воздушная масса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане из-за смены климата число таких опасных природных явлений, как ураганы, сильный град, смерчи, будет только расти. Связано это с тем, что климат в республике становится более южным.

Так, к недавнему смертоносному урагану привела очень теплая и влажная воздушная масса, пришедшая в Татарстан. Подобное случается практически ежегодно, и с изменением климата таких явлений станет больше, заявил доцент КФУ Тимур Аухадеев в интервью «Татарстан-24».

Напомним, сильнейший ураган в Поволжье привел к трагедии на озере Яльчик в Марий Эл. Погибли восемь человек, в том числе три ребенка. Под Казанью ветер повалил над палатку с туристами дерево, скончалась 14-летняя девочка.

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