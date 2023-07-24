Бавлы и Кукмор выиграли 164 млн рублей на создание новых парков и скверов

Проект преображения Бавлов. Фото: скриншот

Бавлы и Кукмор стали победителями во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Они получат 164,4 миллиона рублей на строительство новых общественных пространств.

Проект преображения Кукмора. Фото: скриншот

Первым этапом в Бавлах преобразится территория у школы №6, улицы Пионерской и площади Октября. Затем - площадь у автовокзала. В Кукморе же полностью реорганизуют участок улицы Ворошилова и у Центральной больницы, создав здоровую и безопасную среду, сообщает пресс-служба конкурса.

На конкурсе республику также представляли Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Менделеевск, Мензелинск, Нурлат, Тетюши и Свияжск.

Ранее казанцам показали изменения входа в парк Горького, где ведется реконструкция.

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