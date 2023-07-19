Жителям Казани показали изменения входа в парк Горького

Пространство перед входом в парк будет реорганизовано.
Фото: Дмитрий Ахмадуллин
Жителям Казани показали изменения входа в парк имени Горького. Сейчас там продолжаются работы по реконструкции, сообщает Комитета внешнего благоустройства города.
Специалисты уже уложили основную часть брусчатки и подготовили зоны для посадки зелени. Теперь они приступили к высаживанию кустарников и многолетников. Эти растения станут главным зеленым наполнением территории из-за обилия коммуникаций и подземной парковки.
Кроме того, пространство перед входом в парк будет реорганизовано. Это позволит четко перераспределить пешеходные потоки. Также к финишу подходит реконструкция лестниц, ведущих к монументу.
Напомним, в Казани на реконструкцию входной группы парка Горького выделили 80 миллионов рублей.
К финишу подходит реконструкция лестниц, ведущих к монументу
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