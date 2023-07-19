Жителям Казани показали изменения входа в парк Горького

Пространство перед входом в парк будет реорганизовано. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

Жителям Казани показали изменения входа в парк имени Горького. Сейчас там продолжаются работы по реконструкции, сообщает Комитета внешнего благоустройства города.

Специалисты уже уложили основную часть брусчатки и подготовили зоны для посадки зелени. Теперь они приступили к высаживанию кустарников и многолетников. Эти растения станут главным зеленым наполнением территории из-за обилия коммуникаций и подземной парковки.

Кроме того, пространство перед входом в парк будет реорганизовано. Это позволит четко перераспределить пешеходные потоки. Также к финишу подходит реконструкция лестниц, ведущих к монументу.

Напомним, в Казани на реконструкцию входной группы парка Горького выделили 80 миллионов рублей.

К финишу подходит реконструкция лестниц, ведущих к монументу

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