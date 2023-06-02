9 городов Татарстана поучаствуют во Всероссийском конкурсе грантов для благоустройство парков

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан отправил 9 заявок на

Всероссийский конкурс малых городов и исторических поселений, сообщается в официальном телеграм-канале республиканского Минстроя.

Победители конкурса получат грант на благоустройство общественных пространств. Результаты станут известны в августе.

Известно, что проекты, отправленные на конкурс, создаются целой группой экспертов с учётом пожеланий местных жителей. В этом году участвовать в конкурсе будут Азнакаево, Бавлы, Бугульма, Мензелинск, а также Менделеевск, Тетюши, Нурлат, Кукмор и село Свияжск.

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