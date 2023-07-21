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НовостиОбщество21 июля 2023 13:43

В ГИБДД Татарстана прокомментировали предложение не допускать мигрантов к перевозкам

Получить права иностранцам не так просто
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Чтобы получить права иностранцам придется сдать теоретический и практический экзамен. Фото: Комитет по транспорту Казани

Чтобы получить права иностранцам придется сдать теоретический и практический экзамен. Фото: Комитет по транспорту Казани

Главный Госавтоинспектор Набережных Челнов Радий Кадиков призвал не допускать мигрантов к пассажирским перевозкам из-за частых аварий на дорогах. В свою очередь, в ГИБДД Татарстана заявили, что иностранцы проходят тщательную проверку, прежде чем сесть за руль.

Если иностранный гражданин захочет получить российское водительское удостоверение, то управление ГИБДД, в первую очередь, направляет запросы о подтверждение получения прав в той стране, где этот человек проживал. Пока ответ не придет, гражданину услугу не оказывают, пояснил замначальника управления Госавтоинспекции Татарстана Дамир Бикмухаметов.

Кроме того, чтобы получить права иностранцам придется сдать теоретический и практический экзамен или же пройти обучения в местной автошколе, сообщает Inkazan.

Ранее на подъезде к Иннополису произошла смертельная авария.

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