Главный Госавтоинспектор Челнов призвал не сажать за руль маршруток мигрантов

«Иностранцев за рулем быть не должно», - заявил Кадиков. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный Госавтоинспектор Набережных Челнов Радий Кадиков призвал не привлекать к пассажирским перевозкам мигрантов – не сажать за руль маршруток мигрантов. Дефицит кадров не должен на это влиять.

«Иностранцев за рулем быть не должно. Дефицит кадров сейчас практически везде - и на производстве, и в организациях. Это не ущемление прав. Пусть работают на стройках, на заводе. Но не за рулем автобуса, в салоне которого находятся десятки пассажиров», - твердо настаивал Кадиков на комиссии по безопасности дорожного движения.

Радий Кадиков призвал не повторять ситуации, в которых оказались некоторые крупные города, где случились резонансные ДТП по вине мигрантов, так как они порой не знают языка, дорожной обстановки и правил ПДД.

В случае нарушений глава городской Госавтоинспекции предупредил о последствиях для компаний-перевозчиков.

Ранее мы сообщали, что жители Набережных Челнов собрали почти 500 подписей против строительства хостела для мигрантов на месте бывшего детского сада.

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