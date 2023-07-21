На подъезде к Иннополису произошла смертельная авария

После столкновения с грузовиком легковушка превратилась в груду искореженного металла. Фото: ГИБДД Татарстана

В пятницу, 21 июля, в 13.20 на подъезде к татарстанскому Иннополису на четвертом километре дороги «Казань-Оренбург» произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 60-летний водитель легкового автомобиля «Лада» превысил скорость и пошел на обгон впереди идущего транспорта. Совершая этот маневр, мужчина не сумел вовремя вернуться на свою полосу движения. На встречке его легковушка столкнулась с грузовиком FAW, сообщает ГИБДД Татарстана.

В результате аварии на месте от полученных травм скончался водитель «Лады». Управлявший большегрузом мужчина уцелел. Он от медицинской помощи отказался. В обстоятельствах произошедшего ДТП сейчас разбираются сотрудники ГИБДД.

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