Минниханов поздравил верующих с 444-летием явления иконы Пресвятой Богородицы

Богородицкий монастырь посетил и Минтимер Шаймиев. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

Глава Татарстана Рустам Минниханов и первый президент республики Минтимер Шаймиев побывали в Казанском Богородицком монастыре. Они поздравили верующих с праздником по случаю 444-летия явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы.

«Приятно, что в нашу столицу приехали верующие со всей страны и республики! Всем нам мира и добра!» - поделился в своем telegram-канале Рустам Минниханов.

В историческом центре города уже крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Завершится праздник вечерним концертом в парке «Черное озеро». Арт-группа Largo исполнит произведения из классики, духовные песнопения и песни отечественных авторов.

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