В Казани прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери

Шествие началось в Благовещенском соборе Казанского кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Казани 21 июля прошел крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Ее пронесли по историческому центру Казани, сообщает пресс-служба татарстанской митрополии.

Крестный ход начался в Благовещенском соборе Казанского Кремля и завершилось в Казанском Богородицком монастыре. Молебен возглавили глава Cреднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин, а также митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл.

«Очень важно в этот святой день соборно молиться на месте явления чудотворного образа Пресвятой Богородицы! Будем надеяться и уповать на покровительство Царицы Небесной, на ее помощь и заступление и на милость Божию», - отметил митрополит Кирилл.

Напомним, в Казани 21 июля из-за крестного хода ограничили движение транспорта.

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