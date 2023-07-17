Мэрия Казани опубликовала программу праздника обретения Казанской иконы Божией Матери

Крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря. Фото: Мэрия Казани

В пятницу, 21 июля, пройдет праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. В этот день в столице Татарстана запланирован ряд мероприятий.

В 7.30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоится торжественный молебен. После чего крестный ход пройдет по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

Завершится праздник в 18.00 в парке «Черное озеро». Арт-группа Largo выступит с классическими произведениями, духовными песнопениями и отечественными композициями.

Напомним, что из-за крестного хода в Казани ограничат движение машин.

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