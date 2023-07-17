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НовостиОбщество17 июля 2023 11:12

Мэрия Казани опубликовала программу праздника обретения Казанской иконы Божией Матери

Торжественный молебен пройдет 21 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря.

Крестный ход пройдет от Благовещенского собора до Богородицкого монастыря.

Фото: Мэрия Казани

В пятницу, 21 июля, пройдет праздник обретения Казанской иконы Божией Матери. В этот день в столице Татарстана запланирован ряд мероприятий.

В 7.30 в Благовещенском соборе Казанского Кремля состоится торжественный молебен. После чего крестный ход пройдет по улицам Батурина, Карла Маркса, Миславского до Богородицкого монастыря.

Завершится праздник в 18.00 в парке «Черное озеро». Арт-группа Largo выступит с классическими произведениями, духовными песнопениями и отечественными композициями.

Напомним, что из-за крестного хода в Казани ограничат движение машин.

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