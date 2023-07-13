Гастрофестиваль «Вкусная Казань» перенесли на август

В прошлом году «Вкусную Казань» посетили свыше 43 тысячи человек. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Гастрономический фестиваль «Вкусная Казань» перенесен на 19-20 августа. Связано это с проведением матча за Суперкубок России по футболу, который пройдет 15 июля.

Фестиваль будет посвящен празднованию 10-летнего юбилея летней Универсиады. Мероприятие пройдет на территории стадиона «Ак Барс Арена».

В прошлом году «Вкусную Казань» посетили свыше 43 тысячи человек, а свои блюда представили 57 ресторанов и кафе, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Ранее мы рассказывали, что в Казани впервые пройдет ночной гастромаркет.

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