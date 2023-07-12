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НовостиДосуг12 июля 2023 10:37

В Казани впервые пройдет ночной гастромаркет

Мероприятие можно будет посетить 21 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Гостей ночного гастромаркета ждут еда и напитки от локальных ресторанов.

Гостей ночного гастромаркета ждут еда и напитки от локальных ресторанов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 июля в парке им. Горького в Казани впервые состоится ночной гастромаркет. Посетить мероприятие можно будет с 20.00 до 00.00, сообщает пресс-служба дирекции парков и скверов города.

Гостей ночного гастромаркета ждут еда и напитки от локальных ресторанов, баров, бистро и фудтраков. В программе также запланированы диджей-сеты, турнир по настольному теннису, игра в кикер, снимки в фотобудке, интерактивы и не только.

Ранее в парке Горького в Казани влюбленные устроили фотосессию полностью обнаженными.

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