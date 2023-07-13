В Казани в день Суперкубка России усилят работу общественного транспорта

Матч пройдет 15 июля. Фото: пресс-служба Казань-арены

В субботу, 15 июля, в день матча за Суперкубок России по футболу в Казани общественный транспорт будет ходить по графику рабочего дня. Вместе с тем транспорт будет курсировать с минимальными интервалами.

После завершения матча для болельщиков подадут шаттлы. Автобусы будут стартовать возле стадиона от улицы Чистопольской и проспекта Ямашева до станции метро "Проспект Победы" и проследуют к железнодорожному вокзалу Казань-1, рассказал замруководителя исполкома Казани Ильдар Шакиров.

Ранее мы рассказывали, что в Казани в день матча за Суперкубок России ограничат продажу алкоголя.

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