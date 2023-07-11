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НовостиОбщество11 июля 2023 13:31

В Казани в день матча за Суперкубок России ограничат продажу алкоголя

Речь идет о 15 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Казани 15 июля ограничат розничную продажу алкоголя. В этот день на «Ак Барс Арене» пройдет матч Суперкубок России по футболу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В субботу алкогольную продукцию запрещено продавать по проспекту Амирхана от улицы Сибгата Хакима до улицы Чистопольской, по улице Чистопольской до улицы Адоратского, по улице Адоратского до улицы Лаврентьева, по улице Лаврентьева вдоль дворов до дома №10 по улице Гаврилова, по границе обводного моста 3-й транспортной дамбы до улицы Троицкий лес, вдоль края водной акватории Казанки до проспекта Амирхана.

Границы территорий, на которых нельзя будет продавать алкоголь.

Границы территорий, на которых нельзя будет продавать алкоголь.

Фото: скриншот

Напомним, хедлайнерам церемонии открытия Суперкубка России станут группы «Ленинград» и «Монгол Шуудан». На матч можно будет попасть без Fan ID.

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