Гендиректор «КАМАЗа» провел экскурсию для Германа Грефа в Набережных Челнах

Герману Грефу представили производственные цеха. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В среду, 12 июля, президент, председатель правления «Сбербанка» Герман Греф, премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев побывали на заводе «КАМАЗ».

Экскурсию для гостей провел гендиректор предприятия Сергей Когогин. Герману Грефу представили производственные цеха, заводоуправление и испытательный полигон. Ему также показали новый образец самосвала для работы на карьерах и при строительстве дорог, электробусы и прототип электромобиля АТОМ, сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Напомним, ранее КАМАЗ утвердил рекордные финальные дивиденды.

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