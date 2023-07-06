КАМАЗ утвердил рекордные финальные дивиденды

Реестр акционеров на получение дивидендов закроется 11 июля. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ПАО «КАМАЗ» выплатит финальные дивиденды за 2022 год в размере 1,84 рубля за акцию – это рекордно высокий показатель в истории компании.

Акционеры предприятия рекомендовали распределить чистую прибыль КАМАЗа за прошлый год. Из них более 1,3 миллиарда рублей направят на выплату дивидендов, еще свыше 4 миллиардов рублей – распределены не будут.

Реестр акционеров, которые собираются получить дивиденды, закроется 11 июля, сообщает пресс-служба компании.

Ранее КАМАЗ ввел вторую смену на производстве мини-грузовиков «Компас» из-за роста спроса.

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