В Казани появятся 19-этажные новостройки

Всего будет построено более 15 тысяч квадратных метров жилья Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Проект строительства нового жилого комплекса в Ново-Савиновском районе утвержден мэрией Казани. Дома возведут на пересечении улиц Фатыха Амирхана и Академика Лаврентьева. Об этом говорится в постановлении исполкома столицы Татарстана.

Всего будет построено более 15 тысяч квадратных метров жилья. Высота домов составит от 10 до 19 этажей. В проекте значится подземная парковка на 165 мест. Благоустроят и прилегающую территорию.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани снесут аварийный дом на улице Чернышевского.

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