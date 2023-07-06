В центре Казани снесут аварийный дом на улице Чернышевского

Дом должны снести в течение полугода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани признали аварийным и подлежащим сносу дом №17/38 на улице Чернышевского. Информация об этом появилась в сборнике документов исполкома города.

В течение полугода после принятия этого постановления необходимо снести дом, вывезти из него строительный мусор, а жильцов - расселить. В этом доме помимо квартир расположены кафе, гостиница, парикмахерская, магазины и офисы.

Напомним, ранее в Казани возбудили дело из-за аварийного дома посреди нового ЖК.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram